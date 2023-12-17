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14:20, 17 декабря 2023Россия

В МИД России назвали способ обмена пленными с Украиной

Вершинин: Россия готова к обмену пленными с Украиной при содействии МККК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва готова обменяться пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД России Сергея Вершинина.

По его словам, сейчас при помощи организации ведутся контакты по данному вопросу. Дипломат подчеркнул, что Россия ценит усилия МККК и видит желание быть полезным. Вершинин рассказал, что офисы МККК в Донбассе тесно взаимодействуют с местными российскими властями и представителями российского Красного Креста.

Ранее глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между Москвой и Киевом в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Он также сообщил о проведении работ по поиску пропавших на территории Украины россиян.

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