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08:06, 16 сентября 2023Бывший СССР

На Украине организовали поиски пропавших россиян

В МККК заявили о поиске пропавших на территории Украины россиян

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил о проведении работ по поиску пропавших на территории Украины россиян. По его словам, организация находится в контакте с представителями российского правительства, в том числе с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает РИА Новости.

«Мы получаем множество списков от разных представителей властей, включая госпожу Москалькову. Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда», — заявил Мишель.

Он уточнил, что Красному Кресту передали ряд имен пропавших россиян, подчеркнув, что организация проводит необходимую работу и взаимодействует с их семьями. Отмечается, что в настоящее время имеется около 13 тысяч запросов о поисках пропавших россиян и украинцев.

Ранее стало известно, что в кабмине Украины решили распустить офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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    Марина Совина
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