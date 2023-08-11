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11:16, 11 августа 2023Бывший СССР

На Украине решили расформировать офис уполномоченного по пропавшим без вести

В кабмине Украины решили распустить офис уполномоченного по пропавшим без вести

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images

В кабмине Украины решили распустить офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил омбудсмен Олег Котенко, передает украинское издание «Громадське».

По его словам, постановление о ликвидации офиса, который, в частности, занимался обменом тел военнослужащих, будет официально обнародовано в ближайшие дни.

В издании также уточнили, что, по предварительной информации, полномочия омбудсмена будут распределены между ведомствами: Министерствами внутренних дел (МВД) и обороны, а также Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. МВД будет заниматься розыском пропавших без вести и вести их реестр, ГУР займется возвращением тел бойцов, а под контроль военного ведомства перейдет деятельность поисковых групп.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что несколько бригад Вооруженных сил Украины пропали без вести в ходе наступления в зоне специальной военной операции. По данным издания, среди них, в частности, 117-я механизированная бригада украинской армии.

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    Георгий Нестеров
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