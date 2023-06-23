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21:31, 23 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о пропавших без вести нескольких бригадах ВСУ

Forbes: несколько мощных украинских бригад пропали без вести в ходе наступления в зоне СВО

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Несколько мощных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в ходе наступления в зоне специальной военной операции (СВО), пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Как уточнило издание, среди них 117-я механизированная бригада украинской армии. Кроме того, сообщается о потерях техники. Журналисты выяснили, что подразделения 37-й бригады морской пехоты остались без нескольких бронемашин AMX-10RC возле Великой Новоселки.

Источник отметил, что группа из 33-й механизированной и 47-й штурмовой бригад увязла на минном поле к югу от Малой Токмачки. Она бросила там «пару десятков своих лучших танков и боевых машин».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона в течение 16 дней пыталась вести наступление. По его информации, сейчас ВСУ снизили темп. Стало известно, что потери ВСУ за время попыток наступления составили более 13 тысяч человек.

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    Марина Совина
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