Шойгу оценил возможности ВСУ для ведения наступления

Глава Минобороны Шойгу заявил, что у ВСУ остались силы для ведения наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остались силы для ведения наступления. С такой оценкой возможностей противника выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе доклада на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Комментарий министра по ситуации приводит «Интерфакс».

Глава ведомства разъяснил, что украинская сторона в течение 16 дней пыталась вести наступление. По его информации, сейчас ВСУ снизили темп.

«ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся», — отметил Шойгу во время доклада.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал Путину, что потери ВСУ составили более 13 тысяч человек.

Президент России в четверг, 22 июня, начал проводить оперативное совещание с постоянными членами Совбеза ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине.