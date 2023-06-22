Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 22 июня 2023Россия

Шойгу оценил возможности ВСУ для ведения наступления

Глава Минобороны Шойгу заявил, что у ВСУ остались силы для ведения наступления

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остались силы для ведения наступления. С такой оценкой возможностей противника выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе доклада на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. Комментарий министра по ситуации приводит «Интерфакс».

Глава ведомства разъяснил, что украинская сторона в течение 16 дней пыталась вести наступление. По его информации, сейчас ВСУ снизили темп.

«ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся», — отметил Шойгу во время доклада.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал Путину, что потери ВСУ составили более 13 тысяч человек.

Президент России в четверг, 22 июня, начал проводить оперативное совещание с постоянными членами Совбеза ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о готовящемся наступлении ВСУ
    Песков обвинил Запад в давлении на Украину
    Шойгу не увидел необходимости в новых добровольцах для СВО
    Назван лучший для жизни город мира
    Экс-шоураннер «Симпсонов» Райсс рассказал о путешествии на пропавшем батискафе
    Бывший боец ММА высказался о шансах Маска и Цукерберга на ринге
    Муж отсудил у жены 700 миллионов рублей и оказался перед угрозой заключения
    Шойгу заявил о ежедневном пополнении рядов ВС России полком контрактников
    Россиянин стал фигурантом шести уголовных дел за криминальное хобби
    Раскрыта причина смерти актера сериала «Невский»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.