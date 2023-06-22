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12:10, 22 июня 2023Россия

Патрушев сообщил Путину о многотысячных потерях ВСУ

Патрушев сообщил Путину, что потери ВСУ составили более 13 тысяч человек

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе за время попыток наступления превысили 13 тысяч человек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев, чьи слова приводит «Интерфакс».

«По личному составу поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч», — пояснил он.

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Ранее Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Он также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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