Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»

Президент Путин: контрнаступление ВСУ началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас»

Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, его слова приводит РИА Новости.

«Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас», — сказал он.

Путин также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

Глава государства уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.

Ранее Путин заявил, что ВСУ во время контрнаступления потеряли 160 танков, а российская сторона — 54 танка, часть техники подлежит восстановлению. Путин добавил, что в сравнении украинская сторона потеряла почти в три раза больше танков.

13 июня президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. В ней принимают участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.