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16:27, 13 июня 2023Россия

В Кремле сообщили о встрече Путина с военкорами

Президент России Путин проводит встречу с военными корреспондентами федеральных СМИ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Участие во встрече с президентом принимают журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов, уточнил представитель Кремля.

«Материалы встречи будут предоставлены позже», — добавил Песков.

Ранее Путин наградил орденом Мужества военкора Семена Пегова. Журналист отреагировал на получение государственной награды словами «служу России».

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    Алан Босиков
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