В Кремле сообщили о встрече Путина с военкорами

Президент России Путин проводит встречу с военными корреспондентами федеральных СМИ

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Участие во встрече с президентом принимают журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов, уточнил представитель Кремля.

«Материалы встречи будут предоставлены позже», — добавил Песков.

Ранее Путин наградил орденом Мужества военкора Семена Пегова. Журналист отреагировал на получение государственной награды словами «служу России».