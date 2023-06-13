В Кремле сообщили о встрече Путина с военкорами
Президент России Путин проводит встречу с военными корреспондентами федеральных СМИ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Участие во встрече с президентом принимают журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов, уточнил представитель Кремля.
«Материалы встречи будут предоставлены позже», — добавил Песков.
Ранее Путин наградил орденом Мужества военкора Семена Пегова. Журналист отреагировал на получение государственной награды словами «служу России».