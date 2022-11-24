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16:54, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества

Путин наградил автора проекта WarGonzo военкора Семена Пегова орденом Мужества за отвагу

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что награда присвоена Пегову за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

«Служу России!» — написал Пегов в своем Telegram-канале после сообщения о награде.

23 ноября сообщалось, что Пегов получил ранение в зоне СВО, предположительно, подорвавшись на мине. В этот же день военкор перенес операцию. Оперировавший Пегова хирург сообщил, что ранение не тяжелое и добавил, что репортеру придется около полутора месяцев ходить на костылях. 24 ноября Пегов сообщил, что, вероятно, наступил на неразорвавшийся боеприпас от боевой машины пехоты.

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Денис Савосин
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