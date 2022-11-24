Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества
Путин наградил автора проекта WarGonzo военкора Семена Пегова орденом Мужества за отвагу
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что награда присвоена Пегову за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.
«Служу России!» — написал Пегов в своем Telegram-канале после сообщения о награде.
23 ноября сообщалось, что Пегов получил ранение в зоне СВО, предположительно, подорвавшись на мине. В этот же день военкор перенес операцию. Оперировавший Пегова хирург сообщил, что ранение не тяжелое и добавил, что репортеру придется около полутора месяцев ходить на костылях. 24 ноября Пегов сообщил, что, вероятно, наступил на неразорвавшийся боеприпас от боевой машины пехоты.