Известный российский военкор получил ранение в ДНР

В Донбассе получил ранение военкор Семен Пегов, он наступил на мину «Лепесток»

Известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщается в канале военкора WarGonzo в Telegram.

Авторский канал Пегова не раскрывает никаких подробностей его состояния. В Telegram-канале «Военкоры русской весны» уточняют, что россиянин госпитализирован. Его жизнь вне опасности, утверждают авторы канала.

ТАСС пишет, что Пегов госпитализрован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу. По данным Telegram-канала Mash, военкор наступил на мину «Лепесток».

14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказались Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.