Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 23 октября 2022Россия

Известный российский военкор получил ранение в ДНР

В Донбассе получил ранение военкор Семен Пегов, он наступил на мину «Лепесток»

Фото: Telegra-канал WarGonzo

Известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщается в канале военкора WarGonzo в Telegram.

Авторский канал Пегова не раскрывает никаких подробностей его состояния. В Telegram-канале «Военкоры русской весны» уточняют, что россиянин госпитализирован. Его жизнь вне опасности, утверждают авторы канала.

ТАСС пишет, что Пегов госпитализрован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу. По данным Telegram-канала Mash, военкор наступил на мину «Лепесток».

14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказались Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу за день провел переговоры с министрами обороны четырех стран
Агитирующий заключенных вступить в ЧВК «Вагнер» Пригожин попал на видео
Россиянин предпочел Турцию отдыху на курортах России и удивился выгоде
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по центру принятия решений
Известный российский военкор получил ранение в ДНР
На Украине рассказали об огромных потерях в энергетике
57-летняя модель удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа
Шойгу созвонился с министром обороны США
Глава Минобороны Британии высказался о действиях Киева по эскалации конфликта
МЧС предупредило москвичей об опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.