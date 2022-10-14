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19:14, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Стрелкова, Подоляку и других военных блогеров проверят на дискредитацию армии

Mash: Стрелкова, Подоляку и других блогеров могут обвинить в дискредитации ВС РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Девять российских военкоров и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

По сведениям издания, контент Telegram-каналов блогеров и военкоров уже анализируют на наличие фейков и дискредитации армии.

Источник также заявил, что заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить публикации авторов подписал начальник Генштаба. Кроме того, сообщается, что со стороны прокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Возможной причиной называется критика решений Минобороны в ходе специальной военной операции.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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