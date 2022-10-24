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00:06, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Раненый под Донецком российский военкор рассказал о самочувствии

Раненый под Донецком военкор Пегов пообещал, что скоро снова будет в строю
Семен Пегов

Семен Пегов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Раненый под Донецком российский военный корреспондент Семен Пегов рассказал ТАСС о самочувствии и пообещал, что скоро снова будет в строю.

Он отметил, что 23 октября дважды ездил на передовую, был на выезде с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиными. На обратном пути по группе начал работать танк, пришлось эвакуироваться.

По словам Пегова, он наступил не на мину «Лепесток», а, вероятно, на неразорвавшийся боеприпас от боевой машины пехоты (БМП), так ему объяснили бойцы из батальона «Сомали» при оказании помощи.

«В целом, ничего драматичного, нормальная фронтовая работа. Слава Богу, легко отделался. За меня не переживайте, скоро буду в строю снова», — сказал военкор, поблагодарив также донецких врачей.

Известный российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком 23 октября и был госпитализирован в травматологический центр Донецка с ранением в ногу. По данным Telegram-канала Mash, военкор наступил на мину «Лепесток». Врачи успешно прооперировали журналиста.

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Марина Совина
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