Подорвавшийся на мине российский военкор перенес операцию

Военкора Пегова успешно прооперировали в травматологическом центре в Донецке

Военный корреспондент Семен Пегов, получивший ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), успешно прооперирован. Об этом ТАСС сообщил хирург, который оказал помощь российскому военкору в Республиканском травматологическом центре (РТЦ) в Донецке.

По словам специалиста, ранение Пегова не является тяжелым, серьезных повреждений стопы удалось избежать. Врач заметил, что Пегов «отделался очень легко». «Нога на месте, пальцы живые, все нормально», — заключил он, добавив, что репортеру придется около полутора месяцев ходить на костылях. Сейчас военкор находится в палате травматологического центра.

О ранении Пегова стало известно в воскресенье, 23 октября. Как сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, военный журналист подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в ДНР.