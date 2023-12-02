В МИД прокомментировали ситуацию с обменом пленными между Россией и Украиной

Посол МИД Мирошник: контакты между Россией и Украиной по пленным продолжаются

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, однако эта работа требует тишины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров идет», — отметил дипломат.

При этом Мирошник указал на существующие политические проблемы, связанные с ситуацией на линии фронта и политическими настроениями в самом Киеве.

В ноябре глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих.