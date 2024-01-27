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16:35, 27 января 2024Россия

В МИД пообещали не бросать пленных российских военнослужащих после срыва обмена

Мирошник: Россия не снимает вопрос о возвращении пленных после атаки на Ил-76

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия не снимает вопрос о возвращении находящихся в плену военнослужащих и не намерена их бросать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», пишет ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что после атаки на самолет Ил-76 и срыва договоренностей об обмене пленными вопрос о возвращении российских военных остается актуальным. «Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», — пообещал он.

Мирошник добавил, что, по его мнению, полностью доверять украинской стороне нельзя, так как любая переданная информация может быть использована во вред.

Российский самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 украинских военнопленных. Никто из них не смог выжить.

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      Екатерина Улитина
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