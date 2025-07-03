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07:50, 3 июля 2025Мир

Президент Южной Кореи допустил объединение с КНДР

Президент Южной Кореи заявил, что его страна сможет объединиться с КНДР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jo Yong hak / Reuters

Республика Корея должна стремиться к мирному объединению. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, передает ТАСС.

По его словам, Юг и Север «могут объединиться и через сотни лет», если сохранят национальную общность.

«По возможности нужно признавать существование [друг друга], идти по взаимовыгодному пути», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что первую леди КНДР Ли Соль Чжу заметили на публике впервые с 2023 года.

До этого стало известно, что в КНДР открыли новую туристическую зону «Вонсан-Кальма» на побережье Восточного моря. Ким Чен Ын выразил уверенность, что это место станет «мировой туристической культурной зоной отдыха».

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