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21:57, 28 июня 2025Мир

Первая леди КНДР появилась на публике впервые с 2023 года

SCMP: Первая леди КНДР появилась на публике впервые за 17 месяцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Первую леди КНДР Ли Соль Чжу заметили на публике впервые с 2023 года. О внезапном появлении жены северокорейского лидера Ким Чен Ына пишет South China Morning Post (SCMP).

Первая леди была сфотографирована на открытии туристической зоны на восточном побережье КНДР. Она была на мероприятии вместе с мужем и дочерью, а на ее руке заметили сумку Gucci.

Как указано в материале, возвращение Ли Соль Чжу обосновано стремлением лидера КНДР дать уверенность в стабильности своей династии. Старший научный сотрудник Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин уверен, что это может быть попыткой создать образ идеальной социалистической семьи.

Ранее в КНДР открыли новую туристическую зону «Вонсан-Кальма» на побережье Восточного моря. Ким Чен Ын выразил уверенность, что это место станет «мировой туристической культурной зоной отдыха».

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