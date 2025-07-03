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07:56, 3 июля 2025Забота о себе

Россиянам назвали причину частых укусов комаров

Врач Шмелева заявила, что комары чаще всего кусают полных людей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Занятия спортом на природе, лишний вес, запах духов и алкоголя могут привлекать комаров. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, по словам специалиста, эти насекомые обращают особое внимание на людей с первой группой крови.

Кроме того, комары реагируют на запах духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, особо привлекательны для кровососущих, уточнила она. Доказано, что запах алкоголя дополнительно притягивает комаров, отметила Шмелева.

Ранее сообщалось, что десятилетняя россиянка отравилась спреем от комаров в детском лагере «Багульник» в Абазе и не выжила.

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