В Госдуме предложили удвоить скидку на штрафы за нарушение ПДД

Депутат ГД Нилов предложил вернуть скидку в 50 % на штраф за нарушение ПДД

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес законопроект о возвращении скидки в размере 50 процентов на штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в случае, если деньги внесены в течение 20 дней после вынесения постановления об административном наказании. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что система с таким размером скидки действовала много лет и работала хорошо — собираемость штрафов росла, а нагрузка на должностных лиц из-за обжалования падала. Но в этом году сумма штрафов выросла, а скидка сократилась в два раза — до 25 пяти процентов.

Также Нилов предлагает сохранить скидку в 25 процентов при уплата штрафа в период с 21 дня до 30 дней с момента нарушения.

О намерении добиваться возвращения условий для автомобилистов Нилов сообщил еще в мае. Тогда он указывал, что снижение доходов бюджета будет компенсировано сокращением административных расходов.

Проект изменений в федеральный бюджет на 2025 год, который на фоне резкого сокращения доходов в середине мая предложил Минфин, предусматривает восьмикратное увеличение сбора штрафов с водителей, нарушивших ПДД. Осенью прошлого года ведомство планировало сборы в размере 6,4 миллиарда рублей, а теперь сумма была увеличена до 52,8 миллиарда.

Также с сентября этого года предполагается повысить ряд транспортных пошлин, решение согласовано профильными ведомствами. В частности, стоимость получения водительских прав старого образца вырастет с 1,6 тысячи до 4 тысяч рублей, а нового — с 3,2 тысячи до 6 тысяч рублей