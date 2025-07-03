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07:59, 3 июля 2025Экономика

Путин потребовал ясности по российскому мегапроекту

Путин потребовал уточнить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин потребовал уточнить сроки экспертизы проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Внести ясность по российскому мегапроекту глава государства попросил во время совещания с членами правительства.

«У меня вопрос-то все-таки остается прежний. Когда будет завершено проектирование и получено заключение Госэкспертизы?», — заявил Путин, обратившись к вице-премьеру Виталию Савельеву. Замглавы кабмина ответил, что реализация проекта задерживается на 2,5 месяца, однако это отставание не скажется на сроках ввода магистрали в эксплуатацию.

По словам Савельева, окончание экспертизы запланировано на 15 сентября 2025 года. «Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы, по шестому этапу — до 21 августа, остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце», — уточнил вице-премьер.

Ранее стало известно, что время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ сократится до 2 часов 15 минут. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

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