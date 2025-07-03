Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит чуть более двух часов

Савельев: Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ составит 135 минут

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит всего 2 часа 15 минут. Такую информацию предоставил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

По его словам, до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. До конца 2028 года на маршруте будут эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества.

«Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость эксплуатации составит 360 километров в час. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут», — проинформировал вице-премьер.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал, что строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и нового терминала начнется в 2026 году.

Политик уточнил, что архитектурный облик терминала уже был согласован с экспертами и утвержден, в него в том числе войдут исторические здания Кокоревых складов.

В марте стало известно, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга начнется летом 2025 года.

