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10:52, 18 июня 2025Экономика

Назван срок начала строительства ВСМ в Петербурге

Беглов: Участок ВСМ в Петербурге начнут строить в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и нового терминала начнется в 2026 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в беседе с РИА Новости.

По словам главы города, строительство ВСМ даст Петербургу возможность развить транспортную и инженерную инфраструктуру. Архитектурный облик терминала уже был согласован с экспертами и утвержден, в него в том числе войдут исторические здания Кокоревых складов.

«Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции "Волковская", куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления», — отметил Беглов. Он добавил, что крытые галереи свяжут терминал со станцией метро «Площадь Восстания», также будет построен второй выход со станции «Лиговский проспект».

Ранее стало известно, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербург по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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