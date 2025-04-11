Власти назвали время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ

Ликсутов: Доехать из Москвы в Петербург по ВСМ можно будет за 2 часа 15 минут

Доехать из Москвы до Петербурга с открытием высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) можно будет примерно за 2 часа 15 минут, а до Твери — лишь за 39 минут. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что по решению президента РФ Владимира Путина реализовывать проект ВСМ-1 начали в 2024 году. В данный момент возводятся выходы из Москвы — пятый и шестой путь, а также входы в Петербург.

Предполагается, что в столице поезд будет делать остановки на Ленинградском вокзале, Рижской, Петровско-Разумовской и Зеленограде-Крюково, чтобы пассажиры имели возможность доехать до ближайшей удобной станции. «Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут», — поделился информацией Ликсутов.

За перевозку пассажиров будут отвечать российские поезда нового поколения, которые есть не во всех европейских и азиатских странах, отметил вице-мэр. Особое внимание в проекте будет уделено комфорту и безопасности пассажиров как в поезде, так и на вокзале и станциях. Так, при реализации будут применять самые современные системы безопасности, в том числе основанные на биометрических технологиях. Кроме того, для тех, кто будет часто ездить по ВСМ, собираются ввести специальные тарифы и абонементы. «Будет большая система развлечений, когда вы едете в поезде, например, из Петербурга в Москву, как для взрослых, так и для детей», — добавил заммэра.

Ранее в ФАС стоимость билета на ВСМ из Москвы в Петербург, составляющую почти девять тысяч рублей, сочли конкурентной.