Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:19, 11 апреля 2025Экономика

Власти назвали время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ

Ликсутов: Доехать из Москвы в Петербург по ВСМ можно будет за 2 часа 15 минут
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Доехать из Москвы до Петербурга с открытием высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) можно будет примерно за 2 часа 15 минут, а до Твери — лишь за 39 минут. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что по решению президента РФ Владимира Путина реализовывать проект ВСМ-1 начали в 2024 году. В данный момент возводятся выходы из Москвы — пятый и шестой путь, а также входы в Петербург.

Предполагается, что в столице поезд будет делать остановки на Ленинградском вокзале, Рижской, Петровско-Разумовской и Зеленограде-Крюково, чтобы пассажиры имели возможность доехать до ближайшей удобной станции. «Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут», — поделился информацией Ликсутов.

Материалы по теме:
Первому в России высокоскоростному поезду придумали название
Первому в России высокоскоростному поезду придумали название
23 декабря 2024
Названы сроки начала строительства ВСМ от Москвы до Петербурга
Названы сроки начала строительства ВСМ от Москвы до Петербурга
28 марта 2025

За перевозку пассажиров будут отвечать российские поезда нового поколения, которые есть не во всех европейских и азиатских странах, отметил вице-мэр. Особое внимание в проекте будет уделено комфорту и безопасности пассажиров как в поезде, так и на вокзале и станциях. Так, при реализации будут применять самые современные системы безопасности, в том числе основанные на биометрических технологиях. Кроме того, для тех, кто будет часто ездить по ВСМ, собираются ввести специальные тарифы и абонементы. «Будет большая система развлечений, когда вы едете в поезде, например, из Петербурга в Москву, как для взрослых, так и для детей», — добавил заммэра.

Ранее в ФАС стоимость билета на ВСМ из Москвы в Петербург, составляющую почти девять тысяч рублей, сочли конкурентной.

    Обсудить
    Последние новости

    На месте отпевания Паши Техника задержали двух человек

    Телеведущий случайно выплюнул изо рта леденец в прямом эфире

    Министр обороны Великобритании призвал увеличить военную помощь Украине

    «Не женитесь на тех, кто продает любовь». Жена бойца СВО изменила ему, получила «гробовые» и уехала с любовником в Египет

    101-летний профессор раскрыл секрет долголетия

    В российском регионе водитель маршрутки избил пассажира из-за замечания

    Минобороны рассказало об обратившем в бегство бойцов ВСУ российском рядовом

    Сотрудник российской авиакомпании брал у пассажиров по 600 рублей за бесплатные услуги

    Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

    Пленный боец ВСУ рассказал об инструкторе-гее из Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше