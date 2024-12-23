Первому в России высокоскоростному поезду придумали название

Старовойт: «Белый кречет» станет первым высокоскоростным поездом РФ до 2028 года

Первый российский высокоскоростной поезд, разработанный специально для движения по ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, будет назван «Белым кречетом». О том, какое ему придумали название, а также о его технических характеристиках рассказал глава Минтранса Роман Старовойт в интервью агентству ТАСС.

«Да, выбрали название — «Белый Кречет» — поделился информацией министр транспорта. Поезд, состоящий из восьми вагонов станет первым высокоскоростным поездом РФ до 2028 года. Так, максимальная достигаемая им скорость будет равна 400 километров в час, а скорость в эксплуатации — 360 километров в час. При этом два состава можно будет объединить между собой.

Предполагается, что для пассажиров «Белого кречета» будут доступны четыре класса обслуживания. Дизайн-код вагонов уже утвержден, однако интерьер будет разработан в предстоящем году.

Ранее в декабре стало известно, что строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли на первое полугодие 2025 года вместо нынешнего года.