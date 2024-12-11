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03:21, 11 декабря 2024Экономика

Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли

Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли на 2025 год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Строительство основного участка первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может начаться после готовности проектной документации в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило, передает ТАСС.

Агентство уточнило, что ранее строительство планировалось на 2024 год.

Шило подчеркнул, что сама ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоит из семи этапов, плюс входы и выходы. Входы уже начали строить, уточнил он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль сократит время поездки из столицы в Санкт-Петербург вдвое. Ожидается, что магистраль будет перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров.

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