Собянин рассказал о темпах замены вагонов метро Москвы на новые

Собянин: Доля новых вагонов в метро Москвы к 2030 году увеличится до 90%

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного метрополитена в 2024 году. В частности, для удобства горожан на линиях обновляли подвижной состав, заявил мэр в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», его слова приводит портал mos.ru.

По его словам, в начале работы над проектом по замене вагонов метро на новые в разпоряжении у города было всего 13 процентов новых вагонов. К концу 2024 года их количество увеличилось до 75 процентов.

«Осталось всего лишь 25 процентов. Но это тысячи вагонов, это колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей, — уточнил Собянин. — Постепенно, линию за линией переводим на новые вагоны метро. Я думаю, что к 2030 году мы 90 с лишним процентов этой работы завершим».