Собянин оценил длительность поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга

Собянин: ВСМ сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) сократит время поездки из столицы в Санкт-Петербург вдвое. Его слова приводит портал mos.ru.

Ожидается, что магистраль будет перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Собянин отметил, что за счет скоростного транспортного сообщения развиваются главнейшие экономики мира — китайская, американская и европейская.

Мэр Москвы также назвал «главным звеном» строительства ВСМ правительство Российской Федерации, Министерство транспорта и «Российские железные дороги».

Ранее стало известно, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.