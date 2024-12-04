Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:07, 4 декабря 2024Экономика

Собянин оценил длительность поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга

Собянин: ВСМ сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург вдвое
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) сократит время поездки из столицы в Санкт-Петербург вдвое. Его слова приводит портал mos.ru.

Ожидается, что магистраль будет перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Собянин отметил, что за счет скоростного транспортного сообщения развиваются главнейшие экономики мира — китайская, американская и европейская.

Мэр Москвы также назвал «главным звеном» строительства ВСМ правительство Российской Федерации, Министерство транспорта и «Российские железные дороги».

Ранее стало известно, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Макрон обратится к нации после отставки его правительства в четверг

      В Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака

      В Италии призвали Зеленского идти на уступки

      В ООН предрекли мобилизацию детей на Украине

      Захарова назвала Зеленского выродком из-за анонса санкций против Грузии

      Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

      Собянин оценил длительность поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга

      Женщина рылась в мусоре и сделала жуткую находку

      Двукратный олимпийский чемпион ответил на слова МОК о допуске россиян к турнирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше