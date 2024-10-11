Раскрыты подробности строительства ВСМ Москва — Петербург

Строительство ВСМ Москва — Петербург даст промышленности заказ на 500 млн руб.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей. Подробности реализации мегапроекта раскрыл гендиректор концессионера трассы «ВСМ Две столицы» Олег Тони, пишет РИА Новости.

«Заказ на нашу промышленность упадет в размере половины триллиона рублей. Это колоссальные возможности для развития инновационных и новых технологий. Это просто толчок, рывок — под такие объемы взять и сделать у себя на предприятии все, что необходимо», — заявил Тони.

Гендиректор компании уточнил, что речь идет как о строительстве трассы и терминалов, так и о производстве подвижного состава. В работах по возведению магистрали собираются задействовать 12 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек.

«Если говорить о предприятиях, это больше 200 тысяч человек. Совокупно в процессе строительства будет задействовано 240 тысяч человек», — уточнил Тони.

Ранее стало известно, что билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 8905 рублей. По словам замглавы Минтранса, такие ценовые параметры ожидаются на старте движения новых поездов. Они должны начать курсировать в третьем квартале 2028 года.