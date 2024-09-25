Раскрыта стоимость билета на ВСМ Москва — Петербург

Минтранс: билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 8905 рублей

Билет на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить 8905 рублей. Информацию о цене раскрыл замминистра транспорта России Дмитрий Зверев, передает РИА Новости.

По словам замглавы Минтранса, такие ценовые параметры ожидаются на старт движения новых поездов. Они должны начать курсировать в третьем квартале 2028 года, уточнил Зверев.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев предположил, что проезд по ВСМ Москва — Петербург будет стоить в пределах 10 тысяч рублей. Он отметил, что строительство магистрали потребует серьезных затрат. Само возведение дороги оценивают в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими расходами — в 1,755 триллиона рублей.

В феврале 2024 года сообщалось, что билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 7,7 тысячи рублей. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Завершить строительство магистрали планируют до конца 2027 года.