Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 25 сентября 2024Экономика

Раскрыта стоимость билета на ВСМ Москва — Петербург

Минтранс: билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 8905 рублей

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Билет на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить 8905 рублей. Информацию о цене раскрыл замминистра транспорта России Дмитрий Зверев, передает РИА Новости.

По словам замглавы Минтранса, такие ценовые параметры ожидаются на старт движения новых поездов. Они должны начать курсировать в третьем квартале 2028 года, уточнил Зверев.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев предположил, что проезд по ВСМ Москва — Петербург будет стоить в пределах 10 тысяч рублей. Он отметил, что строительство магистрали потребует серьезных затрат. Само возведение дороги оценивают в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими расходами — в 1,755 триллиона рублей.

В феврале 2024 года сообщалось, что билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 7,7 тысячи рублей. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Завершить строительство магистрали планируют до конца 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      Россиянин с инвалидностью лишился отдыха в Дубае из-за одного знака в паспорте

      Раскрыта стоимость билета на ВСМ Москва — Петербург

      В Кремле высказались о введении новых запретов для россиян

      Лифты в российских домах начнут массово останавливать

      ФСБ сообщила о приговоре в 25,5 года украинскому агенту за теракты в Подмосковье

      В Донецке наемника из Австралии заочно осудили на 14 лет колонии строгого режима

      Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

      Переехавший в Испанию из России комик описал жизнь в стране словами «мы здесь побираемся»

      «Внутри клокочет злость». Депутат получил письмо от дочери получившего ранение штурмовика. Что его возмутило?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше