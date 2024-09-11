Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

Вице-премьер Савельев: билет на ВСМ Москва — Петербург будет стоить до ₽10 тыс.

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петерубург будет стоить до 10 тысяч рублей. Информацию о будущей цене билетов раскрыл вице-премьер России Виталий Савельев в беседе с ТАСС.

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — заявил зампред правительства. Савельев отметил, что строительство ВСМ потребует серьезных затрат. Само возведение дороги оценивают в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими расходами — в 1,755 триллиона рублей.

В феврале 2024 года сообщалось, что билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 7,7 тысячи рублей. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Завершить строительство магистрали планируют до конца 2027 года.

ВСМ будет первой в России скоростной железной дорогой — поезда по ней смогут разгоняться более чем до 250 километров в час. Магистраль пройдет по территории шести российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.