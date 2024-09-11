Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:40, 11 сентября 2024Экономика

Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

Вице-премьер Савельев: билет на ВСМ Москва — Петербург будет стоить до ₽10 тыс.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петерубург будет стоить до 10 тысяч рублей. Информацию о будущей цене билетов раскрыл вице-премьер России Виталий Савельев в беседе с ТАСС.

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — заявил зампред правительства. Савельев отметил, что строительство ВСМ потребует серьезных затрат. Само возведение дороги оценивают в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими расходами — в 1,755 триллиона рублей.

В феврале 2024 года сообщалось, что билет на ВСМ от Москвы до Петербурга будет стоить 7,7 тысячи рублей. Время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Завершить строительство магистрали планируют до конца 2027 года.

ВСМ будет первой в России скоростной железной дорогой — поезда по ней смогут разгоняться более чем до 250 километров в час. Магистраль пройдет по территории шести российских регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

      ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

      В Германии крупный участок моста рухнул в реку

      Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

      Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

      Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

      Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

      В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше