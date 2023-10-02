Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

Завершить ВСМ от Москвы до Петербурга планируется до конца 2027 года

Завершить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга планируется до конца 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Речь идет о завершении строительства 629,7 километра выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург — Москва.

Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, на строительство четырех новых ВСМ в России правительство планирует потратить почти 11 триллионов рублей (10,8 триллиона). Речь идет в том числе о ВСМ Москва — Петербург — создание трассы оценивается в 1,7 триллиона рублей, без учета стоимости входов в оба города.

В конце августа вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что после реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Петербург необходимо построить ВСМ в южную и восточную стороны.