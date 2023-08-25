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15:22, 25 августа 2023Среда обитания

Власти назвали перспективные направления для новых высокоскоростных магистралей

Хуснуллин: после реализации ВСМ от Москвы до Петербурга нужно строить ее на юге

Фото: Max Titov / Unsplash

После реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Петербург необходимо построить ВСМ в южную и восточную стороны. Перспективные направления для их строительства назвал вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме, его слова передает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, первостепенным на ближайшее время является развитие направления Москва — Петербург. После этого, убежден он, нужно строить ВСМ по направлению к Черному или Азовскому морям, чтобы граждане имели возможность быстро добраться туда на скоростном поезде.

Кроме того, еще одним важным направлением для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали служит восточное, в сторону Нижнего Новгорода и Казани. «Эта тема очень перспективная», — подчеркнул вице-премьер.

В августе стало известно, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга планируют завершить в 2028 году.

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    Полина Кислицына
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