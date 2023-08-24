Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Замглавы Минтранса: движение по ВСМ от Москвы до Петербурга запустят в 2028 году

Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга планируют завершить в 2028 году. Об этом заявил замминистра транспорта России Валентин Иванов, передает РИА Новости.

К тому же сроку власти собираются запустить движение поездов по новой дороге, отметил замглавы Минтранса. Иванов добавил, что параметры этой ВСМ и сроки строительства будут актуализированы на рабочей группе.

«Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии», — пояснил замминистра. Иванов напомнил, что РЖД уже занимается строительством выходов для ВСМ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в стране появилась возможность для строительства высокоскоростной магистрали между двумя столицами. По словам главы государства, новая дорога должна освободить уже существующую и ускорить перевозку грузов. Время в пути уменьшится и для пассажиров. Сейчас из столицы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа 5 минут, а в будущем это станет возможным за 2 часа 15 минут, уточнил президент.