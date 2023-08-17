Путин назвал время в пути от Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

Путин: время в пути от Москвы до Петербурга по новой магистрали — 135 минут

Время в пути от Москвы до Петербурга, согласно проекту новой железнодорожной высокоскоростной магистрали, составит 135 минут. Соответствующую информацию назвал президент Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3), трансляцию с места событий провело агентство ТАСС.

Путин рассказал, что проект скоростной железной дороги «на первом этапе» между столицей и Санкт-Петербургом обсуждался давно, однако сейчас, по мнению президента, в стране «действительно подошли к возможности его реализации». Он отметил, что благодаря новой высокоскоростной магистрали время в пути для пассажиров уменьшится с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут.

Президент также сообщил, что возведение новой магистрали позволит освободить действующую для передвижения грузов. Благодаря этому, подчеркнул он, скорость данного процесса «существенно увеличится».

Помимо этого, в ходе выступления на открытии МЦД-3 Владимир Путин отметил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) можно построить от Москвы до Адлера и Донбасса.