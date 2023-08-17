Движение по МЦД-3 запустили

В Москве запустили движение по МЦД-3

Московский центральный диаметр (МЦД-3) начал обслуживать пассажиров. О запуске движения сообщает портал MSK1.RU.

Первые электрички отправились в путь 17 августа около 13:00. По третьему диаметру от станции Крюково до станции Ипподром и обратно будут ездить поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д. На попавших в сеть видео первые пассажиры делали обратный отсчет до момента запуска.

Дату запуска пассажирского движения по МЦД-3 сообщили накануне в пресс-службе Кремля. Церемония открытия состоялась в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса», в ней приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее власти назвали преимущества запуска МЦД-3. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ездить станет комфортнее и дешевле. Согласно оценкам экспертов, внутри Москвы третьим диаметром будут пользоваться около 30,5 миллиона пассажиров в год. Кроме того, новая линия наземного метро должна улучшить экологическую ситуацию в прилегающих районах.