Названа дата запуска движения по МЦД-3

Движение по МЦД-3 запустят 17 августа

В четверг, 17 августа, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Дату запуска назвали в пресс-службе Кремля, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте.

Запуск движения по МЦД-3 состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса». Во время мероприятия Путин и Собянин также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

В тот же день глава государства проведет в Кремле заседание Президиума Государственного Совета, в ходе которого будут обсуждаться вопросы развития общественного транспорта в России. Свои доклады представят Министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов. Помимо этого, на заседании выступят Собянин и губернаторы нескольких российских регионов.

Ранее власти назвали преимущества запуска МЦД-3. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ездить станет комфортнее и дешевле.