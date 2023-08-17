Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в официальной церемонии запуска пассажирского движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Прямую трансляцию с места событий провело ТАСС.

Церемония открытия третьего диаметра наземного метра проходит в Манеже на Московском урбанистическом форуме. На мероприятии также появился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал преимущества запуска сквозного Ленинградско-Казанского диаметра через Москву. По его словам, благодаря новой линии поездки станут комфортнее и дешевле для пассажиров. Кроме того, экологическая ситуация в прилегающих районах улучшится, так как некоторая часть автомобилистов пересядет на МЦД-3.

По третьему диаметру будут передвигаться новые электропоезда, поставленные компанией «Трансмашхолдинг». Подготовка транспорта к запуску МЦД-3 и МЦД-4, который планируется позже в этом году, велась в усиленном режиме.