Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:15, 17 августа 2023Среда обитания

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в официальной церемонии запуска пассажирского движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Прямую трансляцию с места событий провело ТАСС.

Церемония открытия третьего диаметра наземного метра проходит в Манеже на Московском урбанистическом форуме. На мероприятии также появился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал преимущества запуска сквозного Ленинградско-Казанского диаметра через Москву. По его словам, благодаря новой линии поездки станут комфортнее и дешевле для пассажиров. Кроме того, экологическая ситуация в прилегающих районах улучшится, так как некоторая часть автомобилистов пересядет на МЦД-3.

По третьему диаметру будут передвигаться новые электропоезда, поставленные компанией «Трансмашхолдинг». Подготовка транспорта к запуску МЦД-3 и МЦД-4, который планируется позже в этом году, велась в усиленном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские страны впервые с начала СВО пустили в свое небо российские самолеты. Как это помогло избежать катастрофы?

    Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде

    В США рассказали о военной подготовке ВСУ

    Стало известно о предупреждении ЦРУ Блинкену по поводу контрнаступления Украины

    Российские власти начали готовить неформальные меры для укрепления рубля

    Фигуранту дела о взрыве в Махачкале предъявили обвинение

    Россиянам назвали способ защитить накопления при скачках курса рубля

    Бензин в России рекордно подорожал

    Кадыров обратился к лидерам исламских государств из-за акций по сожжению Корана

    Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости