Путин высказался о высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса

Путин заявил, что ВСМ можно построить от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска

Президент России Владимир Путин считает, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) можно построить от Москвы до Адлера и Донбасса. Об этом он заявил в ходе открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД), трансляцию мероприятия ведет телеканал «Москва 24» в Telegram.

По его словам, данную систему необходимо развивать — в частности, подумать о включении в ее состав Луганска и Донецка. «Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — пояснил глава государства.

17 августа Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров запустили движение по МЦД-3. В ходе церемонии президент обозначил дальнейшие планы по строительству ВСМ.

Российский лидер также сообщил, что обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.