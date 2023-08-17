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15:34, 17 августа 2023Среда обитания

Путин высказался о высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса

Путин заявил, что ВСМ можно построить от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) можно построить от Москвы до Адлера и Донбасса. Об этом он заявил в ходе открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД), трансляцию мероприятия ведет телеканал «Москва 24» в Telegram.

По его словам, данную систему необходимо развивать — в частности, подумать о включении в ее состав Луганска и Донецка. «Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — пояснил глава государства.

17 августа Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров запустили движение по МЦД-3. В ходе церемонии президент обозначил дальнейшие планы по строительству ВСМ.

Российский лидер также сообщил, что обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

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    Варвара Кошечкина
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