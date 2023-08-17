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15:39, 17 августа 2023Путешествия

Путин заговорил о высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском

Путин обсудит с Лукашенко создание скоростной магистрали между Москвой и Минском

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что Путин заговорил о создании высокоскоростного транспорта на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Путин подчеркнул, что направление востребовано у жителей обеих стран. «Тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства», — добавил президент.

17 августа Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили третий наземный диаметр, который связывает Казанское и Ленинградское железнодорожные направления. Церемония открытия прошла на Московском урбанистическом форуме в Манеже.

Также обсуждается строительство скоростных железных дорог между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Воронежем, Екатеринбургом и другими городами.

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    Мария Борисова
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