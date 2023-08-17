Путин заговорил о высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском

Путин обсудит с Лукашенко создание скоростной магистрали между Москвой и Минском

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко создание высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что Путин заговорил о создании высокоскоростного транспорта на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Путин подчеркнул, что направление востребовано у жителей обеих стран. «Тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного Государства», — добавил президент.

17 августа Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили третий наземный диаметр, который связывает Казанское и Ленинградское железнодорожные направления. Церемония открытия прошла на Московском урбанистическом форуме в Манеже.

Также обсуждается строительство скоростных железных дорог между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Воронежем, Екатеринбургом и другими городами.