Президент России Путин оставил надпись на плане развития железнодорожной сети

Президент России Владимир Путин оставил надпись на плане развития российской железнодорожной сети. Этот момент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

На кадрах видно, как президент достает маркер и пишет на мониторе, в то время как мэр Москвы Сергей Собянин наблюдает за действиями главы государства, стоя позади него. После камера показала крупным планом надпись, которую оставил Путин, — это оказался автограф.

План, на котором глава государства поставил свою подпись, предполагает строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в европейской части России. На нем видно линии, соединяющие Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Адлер, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Отдельно Путин сказал, что власти рассматривают возможность строительства подобной магистрали между Москвой и Минском.