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15:39, 17 августа 2023Россия

Путин оставил надпись на плане развития железнодорожной сети

Президент России Путин оставил надпись на плане развития железнодорожной сети

Президент России Владимир Путин оставил надпись на плане развития российской железнодорожной сети. Этот момент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

На кадрах видно, как президент достает маркер и пишет на мониторе, в то время как мэр Москвы Сергей Собянин наблюдает за действиями главы государства, стоя позади него. После камера показала крупным планом надпись, которую оставил Путин, — это оказался автограф.

План, на котором глава государства поставил свою подпись, предполагает строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в европейской части России. На нем видно линии, соединяющие Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Адлер, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Отдельно Путин сказал, что власти рассматривают возможность строительства подобной магистрали между Москвой и Минском.

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    Марк Леонов
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