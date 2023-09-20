Оценены затраты на создание новых высокоскоростных магистралей

«Ъ»: создание предложенных Путиным четырех ВСМ потребует почти 11 трлн рублей

На строительство четырех новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России правительство планирует потратить почти 11 триллионов рублей (10,8 триллиона). Создать ВСМ ранее предложил президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.

Речь идет в том числе о ВСМ Москва — Петербург — создание трассы оценивается в 1,7 триллиона рублей, без учета стоимости входов в оба города. На проект Москва — Смоленск — Минск уйдет 1,9 триллиона рублей (3 часа 4 минуты между конечными точками). Расходы на ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер составят 3,2 триллиона рублей. Благодаря высокоскоростной магистрали время в пути между Москвой и Адлером сократится в три раза, до 7 часов 50 минут.

Самым дорогим проектом станет строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург. Он потребует 4 триллиона рублей. По трассе россияне смогут добраться из столицы до конечного пункта в 3,6 раза быстрее, за 6 часов 36 минут. Длина новых магистралей в общей сложности составит 4,37 километра. Власти ожидают, что новые дороги увеличат доходы бюджета на 15,1 триллиона рублей и ВВП на 35,2 триллиона.

По мнению главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, трассы на Адлер и Екатеринбург будут не конкурентоспособны относительно авиации — пассажиры предпочтут лететь на самолетах, поэтому строительство ВСМ может не оправдаться. Такого же мнения он придерживается о дороге по Минскому направлению.

Проект создания новых ВСМ в стране в августе одобрил Путин. Он также предлагал создать еще одну трассу от столицы до Луганска и Донецка, однако в документе расчеты по этим путям не указаны. Президент говорил и о планах построить ВСМ от Москвы через Казань до Урала. Однако проекты в разных вариантах в стране обсуждаются уже десятилетиями, а планы постоянно меняются.