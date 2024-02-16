Названа стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

Билет на высокоскоростной поезд Москва — Петербург будет стоить 7,7 тыс. рублей

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет стоить 7,7 тысячи рублей. Цену билета со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и главу Сбербанка Германа Грефа назвал Telegram-канал Shot.

По словам градоначальника, доехать до Северной столицы за 2 часа 15 минут удастся с Ленинградского вокзала и от дополнительного терминала Рижского. Кроме того, ВСМ будет останавливаться в Зеленограде. «В Зеленограде будет новый вокзал. Достроится тот, который есть, еще будет расширение дополнительное путей и эстакад под него», — поделился информацией Собянин. Ранее в этот же день Герман Греф заявил, что система ценообразования на ВСМ Москва — Петербург будет и динамической, и зависящей от числа остановок.

Осенью 2023 года стало известно, что завершить строительство высокоскоростной магистрали планируют до конца 2027-го. Помимо трассы, соединяющей Москву и Петербург, ожидается строительство линий Москва — Смоленск — Минск, Воронеж — Адлер, а также Москва — Нижний Новгород — Казань.