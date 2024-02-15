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00:56, 16 февраля 2024Экономика

Раскрыты подробности о цене билетов на ВСМ Москва — Петербург

Греф: на ВСМ Москва — Петербург будет динамическая система ценообразования
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Sputnik / Reuters

Глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента России Владимира Путина прокомментировал принцип ценообразования на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом передает РИА Новости.

«Будет и динамическая система ценообразования, и в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично», — уточнил он.

Греф также ответил на опасения журналистов, которые предположили, что с появлением ВСМ «самолеты умрут». Он заверил представителей прессы в обратном и подчеркнул, что воздушный транспорт «не умрет».

Ранее Путин заявил, что Россия подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения. По словам президента, ВСМ Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов.

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      Марина Совина
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