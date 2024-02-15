Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России

Путин: Россия готова к созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения

Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов.

«Готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала», — высказался президент.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.