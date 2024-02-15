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22:03, 15 февраля 2024Россия

Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России

Путин: Россия готова к созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) МоскваПетербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов.

«Готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала», — высказался президент.

В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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      Марина Совина
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