Путин поручил построить в России новую железнодорожную магистраль

Путин: нужно рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве в стране новой железнодорожной магистрали. Перечень по итогам совещания с членами кабмина опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте поручения. Доклад от правительства Путин ждет до 1 марта 2024 года.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что большинство из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будут достроены до 2043 года, а ВСМ от Москвы до Петербурга планируют запустить до 2030-го.