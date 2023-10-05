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10:29, 5 октября 2023Среда обитания

Путин поручил построить в России новую железнодорожную магистраль

Путин: нужно рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве в стране новой железнодорожной магистрали. Перечень по итогам совещания с членами кабмина опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о Северо-Сибирской магистрали, которая должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в тексте поручения. Доклад от правительства Путин ждет до 1 марта 2024 года.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что большинство из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будут достроены до 2043 года, а ВСМ от Москвы до Петербурга планируют запустить до 2030-го.

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    Нина Ташевская
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