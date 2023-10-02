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10:18, 2 октября 2023Среда обитания

Назван срок завершения строительства новых высокоскоростных магистралей

Глава РЖД Белозеров: большинство запланированных ВСМ построят к 2043 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большая часть новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России будет построена к 2043 году, рассчитывают в РЖД. Такой срок в разговоре с РИА Новости назвал глава компании Олег Белозеров.

Он добавил, что ВСМ МоскваПетербург должна появиться до 2030 года. «Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта», — заявил он. Дорога позволит сократить время в пути с нынешних четырех часов до двух часов 15 минут. Билет будет чуть дороже «Сапсана». Без учета стоимости входов в оба города строительство дороги обойдется бюджету в 1,7 триллиона рублей.

Гендиректор РЖД отметил, что по другим железнодорожным магистралям до Урала и на юг до 2030 года будет заделы. По его словам, по ВСМ Москва — Казань проектная документация есть по всем этапам строительства, а по дороге Москва — Адлеру властям необходимо будет сделать оценку, после чего «начать двигаться».

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. На строительство четырех ВСМ правительство планирует потратить 10,8 триллиона рублей.

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    Мария Грушко
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