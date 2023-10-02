В РЖД назвали цену билета по высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Глава РЖД Белозеров: билет Москва-Петербург по ВСМ будет чуть дороже «Сапсана»

Цена билета на поезд по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет стоить чуть дороже «Сапсана». Такую информацию о стоимости проезда назвал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости.

«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже [«Сапсана»]. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость», — рассказал глава компании. Белозеров уточнил, что запустить ВСМ должны до 2030 года, а большинство других запланированных высокоскоростных магистралей в стране — до 2043 года.

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, которая предназначена для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первым проектом должна стать ВСМ от Москвы до Петербурга — время в пути по ней между городами должно сократиться до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства власти оценивают в 1,7 триллиона рублей.

Ранее в Минтрансе заявили, что строительство ВСМ планируют завершить в 2028 году. К тому же сроку власти собираются запустить движение поездов по новой дороге, отметил замглавы ведомства Валентин Иванов.

