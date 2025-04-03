ФАС назвал цену билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентной

Замглавы ФАС Магазинов: Цена билета на ВСМ Москва — Петербург конкурентная

В Федеральной антимонопольной службе стоимость проезда по первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, составляющую почти девять тысяч рублей, сочли конкурентной. Об этом заявил заместитель главы ведомства Геннадий Магазинов в интервью агентству ТАСС.

По его словам, ФАС не намерен регулировать стоимость билетов на проезд по ВСМ. «Мы полагаем, что ценообразование (на поездах ВСМ) будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф "шаттл", рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 «Нева», — высказал точку зрения он.

Замглавы ведомства назвал важной задачей службы обеспечение пассажирам доступности регулируемых мест в плацкарте. Вместе с тем другие классы обслуживания в поездах в соответствии с российским законодательством могут находиться в свободном ценообразовании. В соответствии с решением кабмина ФАС будет распространять это правило и на перевозку пассажиров и багажа с помощью высокоскоростного железнодорожного транспорта, заключил Магазинов.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что возводить ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнут этим летом. Строительные работы, уточнил он, развернут сразу на нескольких участках магистрали.

