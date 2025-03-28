Названы сроки начала строительства ВСМ от Москвы до Петербурга

Вице-премьер Савельев: Строительство ВСМ Москва-Петербург начнется летом 2025-го

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга начнется летом 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, его слова передает ТАСС.

«Этим летом будут развернуты строительные работы сразу на нескольких участках высокоскоростной магистрали», — уточнил замглавы камбина.

В декабре стало известно название первого в России высокоскоростного поезда, который запустят на ВСМ. По словам главы Минтранса Романа Старовойта, он получит имя «Белый кречет».

Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет развивать скорость до 400 километров в час. При этом два состава можно будет объединить между собой. Дизайн-код вагонов уже утвержден, однако интерьер собираются доработать в 2025 году.