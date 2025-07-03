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07:52, 3 июля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл данные о разрушениях после атаки двух десятков дронов ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: Из-за БПЛА повреждены крыши и выбиты окна
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область повреждения получили крыши частных домов и остекления. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну», — сообщил Гусев о результатах попытки атаки двух десятков дронов.

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Он добавил, что из-за обрыва линии электропередач (ЛЭП) без электричества осталось одно село. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, над Воронежской областью за ночь сбили 22 летательных аппарата. Всего за ночь над Россией удалось сбить 69 БПЛА, что в 13 раз больше, чем ночью ранее.

ЖЗЛ
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